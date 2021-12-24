ФЛГР объявила состав сборной России на «Тур де Ски». Там нет Порошкина

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав национальной команды на многодневку «Тур де Ски». В составе нет лидера Кубка Восточной Европы Ильи Порошкина, об участии которого ранее сообщил тренер сборной России Олег Перевозчиков.

Напомним, действующим победителем «Тур де Ски» является Александр Большунов, двукратный победитель гонки.

Состав сборной России на «Тур де Ски»

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.