Фото: Александр Большунов ест на завтрак бутерброд с красной икрой

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен показал, как ест бутерброд с красной икрой на завтрак.
«Завтрак с мощным зарядом на весь день», — подписал он фото.
Фото: «инстаграм» александра большунова
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Завтрак чемпиона».
«Александр, ты лучший! Удачи!»
«Ждём «Тур де Ски» и Олимпиаду! Очень верим в Александра!»
«Всю жизнь занимаюсь лыжным спортом и верю в вас, Александр. Вы меня сильно мотивируете. Вы лучший лыжник планеты».
«Невозможно не пропитываться такой харизмой и умением всегда быть разным. Плюшевый мишка, хотя на лыжне в лучшей форме — русский медведь».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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