Фото: Александр Большунов ест на завтрак бутерброд с красной икрой

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен показал, как ест бутерброд с красной икрой на завтрак.

«Завтрак с мощным зарядом на весь день», — подписал он фото.

Фото: «инстаграм» александра большунова

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Завтрак чемпиона».

«Александр, ты лучший! Удачи!»

«Ждём «Тур де Ски» и Олимпиаду! Очень верим в Александра!»

«Всю жизнь занимаюсь лыжным спортом и верю в вас, Александр. Вы меня сильно мотивируете. Вы лучший лыжник планеты».

«Невозможно не пропитываться такой харизмой и умением всегда быть разным. Плюшевый мишка, хотя на лыжне в лучшей форме — русский медведь».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.