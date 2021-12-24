Терезе Йохауг объяснила решение пропустить «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, почему решила пропустить многодневку «Тур де Ски».

«Я много раз уже выступала на «Тур де Ски». Это изматывающие соревнования. Не только гонки сами по себе, но и многочисленные переезды. Они высасывают энергию. В последние годы я уже пропускала «Тур де Ски» перед важными соревнованиями. В этот раз решила поступить так же», — приводит слова Йохауг TV2.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс. В этом году многодневка пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.