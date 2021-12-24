Йоханнес Клебо показал, как празднует Рождество с девушкой

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в своём аккаунте в «инстаграме» выложил фото, как празднует рождество со своей девушкой.

«Лучшее время для всего. Награда за лучшую рождественскую елку достается нам. Счастливого Рождества из гостиничного номера в Давосе», — подписал фото лыжник.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Напомним, в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски» помимо Клебо попали Харальд Амундсен, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес и Эвен Нортуг. В женскую команду вошли Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальво, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Эстберг, Майкен Касперсен Фалла и Матильде Мюрвольд.