Йоханнес Клебо показал, как празднует Рождество с девушкой
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в своём аккаунте в «инстаграме» выложил фото, как празднует рождество со своей девушкой.
«Лучшее время для всего. Награда за лучшую рождественскую елку достается нам. Счастливого Рождества из гостиничного номера в Давосе», — подписал фото лыжник.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.
Напомним, в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски» помимо Клебо попали Харальд Амундсен, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес и Эвен Нортуг. В женскую команду вошли Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальво, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Эстберг, Майкен Касперсен Фалла и Матильде Мюрвольд.
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