«Красивая пара. Россия радуется за вас!» Болельщики оценили фото Клебо с девушкой

Российские болельщики отреагировали на новый пост трёхкратного олимпийского чемпиона, норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в «Инстаграме». Спортсмен сфотографировался со своей девушкой Перниллой у рождественской ели в одном из отелей Давоса.

Под постом Клебо появилось немало комментариев на русском языке:

«Йоханнес, ваша пара очень красивая. Вся Россия радуется за вас!»

«Ну ёлка не очень. Девчонка симпатичная».

«Заканчивай с девчонками обниматься, иди готовься к «Тур де Ски».

«Красивые».

«Очень красивые! С Рождеством!»

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (в сезонах 2017/18 и 2018/19), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.