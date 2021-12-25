«Красивая пара. Россия радуется за вас!» Болельщики оценили фото Клебо с девушкой
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Российские болельщики отреагировали на новый пост трёхкратного олимпийского чемпиона, норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в «Инстаграме». Спортсмен сфотографировался со своей девушкой Перниллой у рождественской ели в одном из отелей Давоса.
Под постом Клебо появилось немало комментариев на русском языке:
«Йоханнес, ваша пара очень красивая. Вся Россия радуется за вас!»
«Ну ёлка не очень. Девчонка симпатичная».
«Заканчивай с девчонками обниматься, иди готовься к «Тур де Ски».
«Красивые».
«Очень красивые! С Рождеством!»
Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (в сезонах 2017/18 и 2018/19), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
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