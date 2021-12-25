«Я и мой олень». Юлия Ступак показала фото с призом

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», сообщила, что стала обладательницей фигурки оленя в результате игры, проведённой на сборе национальной команды.

«Я и мой олень», — подписала фото спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Юлии Ступак

В «сториз» она также написала: «Знали бы вы, как я его отвоёвывала».

Ранее стало известно, что Юлия примет участие в многодневке «Тур де Ски». Соревнования пройдут с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Забеги состоятся на территории трёх стран, а именно: Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.