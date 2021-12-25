Вероника Степанова: всё оправдания ищете? Ещё не поздно попробовать меня обогнать на лыжне

Российская лыжница Вероника Степанова обратилась к подписчикам, призвав их заниматься спортом.

«А вы встали на лыжи в эти выходные? Или всё оправдания ищете? Ещё не поздно попробовать меня обогнать на лыжне», — написала Степанова.

Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой

После четырёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 34-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).

Вероника вошла в состав сборной России на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января.