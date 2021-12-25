Филимонов выиграл спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Поделиться
На «Красногорской лыжне» состоялся мужской спринт на 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам. Победителем соревнований стал Денис Филимонов, представляющий Республику Татарстан.
Он преодолел дистанцию за 2 минуты 59 секунд. Второй результат показал Иван Горбунов из Красноярского края, уступивший ему менее секунды. Тройку лучших замкнул Фёдор Назаров из Москвы. В финал также пробились Андрей Краснов, Илья Тихоненко и Сергей Волков. Но они не смогли подняться на пьедестал.
Напомним, победу в женских соревнованиях одержала Анастасия Фалеева.
Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. «Красногорская лыжня»
1. Денис Филимонов (Республика Татарстан) — 2:59.9
2. Иван Горбунов (Красноярский край) — 3:00.2
3. Фёдор Назаров (Москва) — 3:01.60.
Комментарии
- 25 декабря 2021
-
17:27
-
17:14
-
16:48
-
14:35
-
13:26
-
13:06
-
09:14
-
08:59
-
08:45
- 24 декабря 2021
-
22:24
-
14:10
-
13:58
-
13:48
-
13:47
-
13:24
-
13:00
-
12:29
-
10:30
-
09:46
-
09:19
-
07:41
-
06:17
-
00:40
-
00:19
-
00:03
- 23 декабря 2021
-
23:44
-
23:31
-
22:57
-
16:00
-
13:51
-
10:41
-
09:49
-
09:30
-
00:50
- 22 декабря 2021
-
22:33
Партнерский контент