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Филимонов выиграл спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Филимонов выиграл спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
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На «Красногорской лыжне» состоялся мужской спринт на 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам. Победителем соревнований стал Денис Филимонов, представляющий Республику Татарстан.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 59 секунд. Второй результат показал Иван Горбунов из Красноярского края, уступивший ему менее секунды. Тройку лучших замкнул Фёдор Назаров из Москвы. В финал также пробились Андрей Краснов, Илья Тихоненко и Сергей Волков. Но они не смогли подняться на пьедестал.

Напомним, победу в женских соревнованиях одержала Анастасия Фалеева.

Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. «Красногорская лыжня»

1. Денис Филимонов (Республика Татарстан) — 2:59.9
2. Иван Горбунов (Красноярский край) — 3:00.2
3. Фёдор Назаров (Москва) — 3:01.60.

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