Швеция лишилась Бурмана перед «Тур де Ски». Участие ещё одного лыжника под вопросом

Шведский лыжник Йенс Бурман пропустит многодневку «Тур де Ски», сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на собственный источник. Причиной пропуска стали проблемы со спиной, которые начались у Бурмана ещё осенью. В заявке на соревнования его заменит Густав Эрикссон.

Участие в «Тур де Ски» ещё одного шведа Антона Перссона находится под вопросом. Ранее он написал в «Инстаграме»: «С Рождеством Христовым из больницы в Бруксвалларне». По информации издания, Перссон до сих пор болен и рискует пропустить многодневку.

Отметим, что в сборной Швеции не стали комментировать готовность к «Тур де Ски» данных лыжников.

«Тур де Ски – 2022» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Полное расписание «Тур де Ски – 2022» доступно здесь.