Тренер сборной России объяснил, почему Сергей Устюгов не выступит на «Тур де Ски»

Тренер сборной России Маркус Крамер объяснил отсутствие российского лыжника Сергея Устюгова в составе национальной команды на многодневку «Тур де Ски».

«Устюгов не будет стартовать на «Тур де Ски». Мы приняли совместное решение, поскольку ему лучше сейчас пройти дополнительную подготовку. Мы все хотим видеть сильного Устюгова в Пекине. «Тур де Ски» – это шесть изнуряющих стартов», — сказал Крамер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски». В команду вошли: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин. Сам Устюгов пропускает участие в «Тур де Ски».

Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.