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Крамер рассказал о состоянии здоровья Терентьева перед многодневкой «Тур де Ски»

Крамер рассказал о состоянии здоровья Терентьева перед многодневкой «Тур де Ски»
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Тренер сборной России Маркус Крамер перед многодневкой «Тур де Ски» сообщил, что Александр Терентьев чувствует себя хорошо. Ранее Терентьев пропустил командный спринт в Дрездене.

«У Александра был небольшой кашель, и его личный тренер решил, что не нужно рисковать. Я думаю, что это правильное решение. Нам в преддверии «Тур де Ски» и Олимпийских игр нужны здоровые спортсмены», — сказал Крамер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски». В команду вошли: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин. Сам Устюгов пропускает участие в «Тур де Ски».

Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии

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