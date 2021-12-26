Крамер рассказал о состоянии здоровья Терентьева перед многодневкой «Тур де Ски»

Тренер сборной России Маркус Крамер перед многодневкой «Тур де Ски» сообщил, что Александр Терентьев чувствует себя хорошо. Ранее Терентьев пропустил командный спринт в Дрездене.
«У Александра был небольшой кашель, и его личный тренер решил, что не нужно рисковать. Я думаю, что это правильное решение. Нам в преддверии «Тур де Ски» и Олимпийских игр нужны здоровые спортсмены», — сказал Крамер в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски». В команду вошли: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин. Сам Устюгов пропускает участие в «Тур де Ски».
Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии
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