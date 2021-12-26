Крамер: скорее всего, российские лыжницы примут участие не во всех гонках «Тур де Ски»

Тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что вероятнее всего российские лыжницы примут участие не во всех гонках на многодневке «Тур де Ски».

«Большинство наших лыжниц выступит на «Тур де Ски». Скорее всего, они примут участие не во всех гонках, но с этим мы определимся позже. Всё будет зависеть от их состояния», – сказал Крамер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее стал известен состав женской сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски». В команду вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова.

Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.