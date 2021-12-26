Девушка Клебо: делаю всё возможное, чтобы отделить своё имя от «подружка Йоханнеса»

Пернилла Досвик, девушка трёхкратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказала, как борется с тем, чтобы её не воспринимали только с точки зрения «дама сердца Клебо».

«Поначалу я испытывала странные ощущения. Людей волновали какие-то непонятные вещи касательно нас, для меня это было непостижимо. Сейчас много молодых людей, которые следуют за ним, это очаровательно и приятно. Йоханнес – хороший пример для подражания.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Теперь я делаю всё возможное, чтобы иметь своё, отдельное от Йоханнеса, «я». Я активно веду «Инстаграм», где показываю, кто я на самом деле. Там люди могут познакомиться со мной, а не с «девушкой Клебо». Но с другой стороны, я всегда буду леди Клебо», — приводит слова Перниллы VG.