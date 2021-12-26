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Большунов опубликовал ролик о готовности к «Тур де Ски», подложив под него песню Цоя

Большунов опубликовал ролик о готовности к «Тур де Ски», подложив под него песню Цоя
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Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый грядущему старту многодневки «Тур де Ски». Большунов два года подряд выигрывал эти престижные соревнования.

Александр снял видео пейзажа в Ливиньо (Италия), где проводит тренировочный сбор в преддверии турнира. Под ролик лыжник подложил песню группы «Кино» «Звезда по имени Солнце».

«Белый снег, серый лёд… Готов к старту «Тур де Ски»», — подписал видео Большунов.

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Большунова.

«Тур де Ски – 2022» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Полное расписание «Тур де Ски – 2022» доступно здесь.

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