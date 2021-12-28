«Тур де Ски», 28 декабря: когда начнётся спринт в Ленцерхайде, по какому каналу смотреть

Сегодня, 28 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем. Начало квалификации запланировано на 13:30 мск. Её в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Финальные забеги стартуют в 16:00. Трансляции пройдут на «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Состав сборной России на «Тур де Ски»
Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.
Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина.
Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.
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