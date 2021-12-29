«Тур де Ски», 29 декабря, женщины: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 29 декабря, на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария) состоится женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Начало соревнований запланировано на 15:30 мск.
В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.
Состав сборной России на «Тур де Ски»
Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.
Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина.
Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
10:00
-
09:14
-
09:10
-
08:44
-
08:09
-
08:05
-
07:37
-
06:56
-
05:38
-
03:01
-
00:36
- 28 декабря 2021
-
22:54
-
22:47
-
22:16
-
21:39
-
21:17
-
20:54
-
20:41
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:38
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
18:59
Партнерский контент