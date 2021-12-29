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Лыжные гонки, «Тур де Ски», 29 декабря, женская разделка, Ленцерхайде: когда начнётся, по какому каналу смотреть

«Тур де Ски», 29 декабря, женщины: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 29 декабря, на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария) состоится женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Начало соревнований запланировано на 15:30 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Состав сборной России на «Тур де Ски»
Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

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