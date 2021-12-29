«Тур де Ски», 29 декабря, мужчины: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 29 декабря, на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария) состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Начало соревнований запланировано на 17:05 мск.



В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.



Состав сборной России на «Тур де Ски»

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.



Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова.



Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.