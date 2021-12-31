«Тур де Ски», 31 декабря, женщины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 31 декабря, на втором этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) состоится женский масс-старт на 10 км свободным стилем. Начало соревнований запланировано на 17:25 мск.
В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 29.45.
2. Джессика Диггинс (США) +0.29.
3. Наталья Непряева (Россия) +0.35.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.48.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) +0.51.
6. Анамария Лампич (Словения) +0.52.
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0.54.
8. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +0.57.
9. Юлия Ступак (Россия) +1.06.
10. Татьяна Сорина (Россия) +1.11...
32. Лилия Васильева (Россия) +1.59…
37. Яна Кирпиченко (Россия) +2.10...
40. Екатерина Смирнова (Россия) +2.16…
47. Христина Мацокина (Россия) +2.35…
63. Анастасия Рыгалина (Россия) +3.14.
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