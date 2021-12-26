Двукратная олимпийская чемпионка Эстберг пропустит Игры в Пекине

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг не примет участия в «Тур де Ски» и пекинской Олимпиаде.

«К сожалению, состояние здоровья Ингвильд не позволяет ей принять участие в «Тур де Ски». Плановое обследование после первых гонок сезона показало, что она не выдерживает предложенную гоночную программу. Ингвильд следует взять более длительную паузу в соревнованиях. Это значит, что на Олимпийских играх она также не выйдет на лыжню», – рассказал врач команды Ойстейн Андерсен в интервью VG.

«Я выполнила огромный объём работы, выкладывалась изо всех сил, чувствовала себя хорошо и снова с удовольствием выступала на соревнованиях. Мечты разбились, но я ничего не могу поделать, кроме как смотреть в будущее. Однако всё это очень сложно принять», – прокомментировала такое решение двукратная олимпийская чемпионка Эстберг.