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Лыжные гонки, «Тур де Ски», 3 января, мужской масс-старт, Валь-ди-Фьемме: когда начнётся, по какому каналу смотреть

«Тур де Ски», 3 января, мужчины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 3 января, на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км классическим стилем. Начало соревнований запланировано на 16:50 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23.
2. Пол Голберг (Норвегия) +1.03.
3. Александр Большунов (Россия) +1.19.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.03.
5. Франческо де Фабиани (Италия) +2.21.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.25.
7. Иван Якимушкин (Россия) +2.42.
8. Калле Хальфварссон (Швеция) +3.23.
9. Денис Спицов (Россия) +3.23.
10. Александр Терентьев (Россия) +3.27.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

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