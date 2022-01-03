«Тур де Ски», 3 января, мужчины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 3 января, на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км классическим стилем. Начало соревнований запланировано на 16:50 мск.



В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23.

2. Пол Голберг (Норвегия) +1.03.

3. Александр Большунов (Россия) +1.19.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.03.

5. Франческо де Фабиани (Италия) +2.21.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.25.

7. Иван Якимушкин (Россия) +2.42.

8. Калле Хальфварссон (Швеция) +3.23.

9. Денис Спицов (Россия) +3.23.

10. Александр Терентьев (Россия) +3.27.



Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

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