«Тур де Ски», 4 января, женщины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 4 января, на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоится заключительная гонка у женщин — масс-старт на 10 км свободным стилем. Начало соревнований запланировано на 13:30 мск.



В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.

2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21.

5. Хейди Венг (Норвегия) +1.40.

6. Джессика Диггинс (США) +1.42.

7. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.

8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.59.

9. Катарина Хенниг (Германия) +2.10.

10. Анамария Лампич (Словения) +2.15…

Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.