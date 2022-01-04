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Лыжные гонки, «Тур де Ски», 4 января, женский масс-старт, Валь-ди-Фьемме: когда начнётся, по какому каналу смотреть

«Тур де Ски», 4 января, женщины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 4 января, на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоится заключительная гонка у женщин — масс-старт на 10 км свободным стилем. Начало соревнований запланировано на 13:30 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21.
5. Хейди Венг (Норвегия) +1.40.
6. Джессика Диггинс (США) +1.42.
7. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.59.
9. Катарина Хенниг (Германия) +2.10.
10. Анамария Лампич (Словения) +2.15…

Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.

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