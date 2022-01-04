«Тур де Ски», 4 января, мужчины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 4 января, на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоится заключительная гонка у мужчин — масс-старт на 10 км свободным стилем. Начало соревнований запланировано на 17:25 мск.



В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.

2. Александр Большунов (Россия) +2.00.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.

5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.

6. Иван Якимушкин (Россия) +3.53.

7. Денис Спицов (Россия) +3.54.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +4.36.

9. Калле Хальфварссон (Швеция) +4.40.

10. Алексей Червоткин (Россия) +4.50…