«Тур де Ски», 4 января, мужчины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 4 января, на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоится заключительная гонка у мужчин — масс-старт на 10 км свободным стилем. Начало соревнований запланировано на 17:25 мск.
В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.
2. Александр Большунов (Россия) +2.00.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.
5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.
6. Иван Якимушкин (Россия) +3.53.
7. Денис Спицов (Россия) +3.54.
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +4.36.
9. Калле Хальфварссон (Швеция) +4.40.
10. Алексей Червоткин (Россия) +4.50…
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