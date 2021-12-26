Ниссинен пропустит «Тур де Ски» из-за коронавируса, хотя её тесты были отрицательными

Финская лыжница Вильма Ниссинен не примет участия в «Тур де Ски» из-за возможного заражения коронавирусом.
Тесты Ниссинен на заболевание дали отрицательный результат. У неё нет и симптомов, указывающих на болезнь. Тем не менее финская спортсменка всё-таки вернулась домой из Швейцарии, где проводила завершающий этап подготовки к многодневному лыжному марафону.
«Власти не поместили Ниссанен на карантин, но на основе внутренней оценки рисков врачи национальной сборной и спортсменка вместе пришли к такому решению с целью минимизировать риск дальнейшего заражения в команде», — говорится в сообщении лыжной ассоциации Финляндии, которое приводит Iltalehti.
Инфекция соседки Ниссанен по комнате Эвелины Пийпо была обнаружена после того, как команда прибыла в Швейцарию. Несмотря на это, спортсменка чувствует себя хорошо. Пийппо находится в своём гостиничном номере и проводит тренировки в режиме самоизоляции.
«Тур де Ски» стартует 28 декабря в швейцарском Ленцерхайде. Последний этап многодневки состоится 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме.
- 26 декабря 2021
-
22:27
-
20:49
-
17:54
-
17:41
-
10:44
-
10:28
-
09:52
-
04:03
-
03:04
-
02:12
-
00:24
- 25 декабря 2021
-
17:27
-
17:14
-
16:48
-
14:35
-
13:26
-
13:06
-
09:14
-
08:59
-
08:45
- 24 декабря 2021
-
22:24
-
14:10
-
13:58
-
13:48
-
13:47
-
13:24
-
13:00
-
12:29
-
10:30
-
09:46
-
09:19
-
07:41
-
06:17
-
00:40
-
00:19