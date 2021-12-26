Ниссинен пропустит «Тур де Ски» из-за коронавируса, хотя её тесты были отрицательными

Финская лыжница Вильма Ниссинен не примет участия в «Тур де Ски» из-за возможного заражения коронавирусом.

Тесты Ниссинен на заболевание дали отрицательный результат. У неё нет и симптомов, указывающих на болезнь. Тем не менее финская спортсменка всё-таки вернулась домой из Швейцарии, где проводила завершающий этап подготовки к многодневному лыжному марафону.

«Власти не поместили Ниссанен на карантин, но на основе внутренней оценки рисков врачи национальной сборной и спортсменка вместе пришли к такому решению с целью минимизировать риск дальнейшего заражения в команде», — говорится в сообщении лыжной ассоциации Финляндии, которое приводит Iltalehti.

Инфекция соседки Ниссанен по комнате Эвелины Пийпо была обнаружена после того, как команда прибыла в Швейцарию. Несмотря на это, спортсменка чувствует себя хорошо. Пийппо находится в своём гостиничном номере и проводит тренировки в режиме самоизоляции.

«Тур де Ски» стартует 28 декабря в швейцарском Ленцерхайде. Последний этап многодневки состоится 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме.