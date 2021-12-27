Вероника Степанова обратилась к норвежской чемпионке ОИ, которая досрочно прекратила сезон

Лыжница сборной России Вероника Степанова обратилась к двукратной олимпийской чемпионке норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг. Ранее стало известно, что Эстберг досрочно прекратила сезон. Таким образом, она не выступит ни на «Тур де Ски», ни на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Степанова пожелала удачи Эстберг, посвятив ей пост в «Инстаграме».

«Прочитала, что Ингвильд Флугстад Эстберг досрочно прекращает свой соревновательный сезон. Ох, как заставляет задуматься! О взлётах и падениях в карьере профессионального атлета. Только что в Давосе она меня уверенно опередила, 10 секунд привезла на 10 км. Откровенно говоря, была уверена, что мы с ней в Пекине на лыжне сойдёмся, даже пыталась прикидывать, как именно с ней бороться, — и вот, снимается по медицинским показаниям…

Только та, кто вложила все силы в подготовку, весь год наматывала километры и считала тренировочные часы сотнями, может это понять. И то лишь отчасти, мы разного возраста, у нас разные этапы карьеры. Удачи Ингвильд — и лишний повод сказать самой себе, что мелочей в подготовке не бывает. Собственно, и тренер так говорит, и не только он», — написала Вероника.

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