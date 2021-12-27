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Нортуг: возможно, Эстберг стоит задуматься о карьере в другой области, а не в лыжах

Нортуг: возможно, Эстберг стоит задуматься о карьере в другой области, а не в лыжах
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Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился мнением о решении двукратной олимпийской чемпионки Ингвильд Флугстад Эстберг пропустить «Тур де Ски» и Олимпийские игры в Пекине (Китай). Норвежка отказалась от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

«Это нехороший знак, что после нескольких этапов Кубка мира ей не разрешают выступать. В такой ситуации находишься у границы. Важно найти баланс, позволяющий выступать несколько уик-эндов подряд. Ей нужна поддержка тренеров, родных и близких.

Но, если честно, я беспокоюсь о её будущем. Я думал, что она уже вернулась, но последовало разочарование. Думаю, что в её возрасте будет тяжело вернуться на самый высокий уровень. Если ей потребуется длительная пауза, возможно, стоит задуматься о карьере в другой области, а не в лыжных гонках», — цитирует Нортуга Dagbladet.

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