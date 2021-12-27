Нортуг: возможно, Эстберг стоит задуматься о карьере в другой области, а не в лыжах

Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился мнением о решении двукратной олимпийской чемпионки Ингвильд Флугстад Эстберг пропустить «Тур де Ски» и Олимпийские игры в Пекине (Китай). Норвежка отказалась от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.
«Это нехороший знак, что после нескольких этапов Кубка мира ей не разрешают выступать. В такой ситуации находишься у границы. Важно найти баланс, позволяющий выступать несколько уик-эндов подряд. Ей нужна поддержка тренеров, родных и близких.
Но, если честно, я беспокоюсь о её будущем. Я думал, что она уже вернулась, но последовало разочарование. Думаю, что в её возрасте будет тяжело вернуться на самый высокий уровень. Если ей потребуется длительная пауза, возможно, стоит задуматься о карьере в другой области, а не в лыжных гонках», — цитирует Нортуга Dagbladet.
- 27 декабря 2021
-
11:51
-
11:00
-
08:52
-
08:00
- 26 декабря 2021
-
22:27
-
20:49
-
17:54
-
17:41
-
10:44
-
10:28
-
09:52
-
04:03
-
03:04
-
02:12
-
00:24
- 25 декабря 2021
-
17:27
-
17:14
-
16:48
-
14:35
-
13:26
-
13:06
-
09:14
-
08:59
-
08:45
- 24 декабря 2021
-
22:24
-
14:10
-
13:58
-
13:48
-
13:47
-
13:24
-
13:00
-
12:29
-
10:30
-
09:46
-
09:19