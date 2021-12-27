Вероника Степанова отравилась и снялась с «Тур де Ски»

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова не примет участия в многодневке «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По словам Вяльбе, Степанова пропустит «Тур де Ски» из-за отравления.

«У нас приболела одна спортсменка, отравилась. Вместо Вероники Степановой выступит Христина Мацокина», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Таким образом, вот как выглядит теперь состав сборной России на «Тур де Ски»:

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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