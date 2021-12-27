Вероника Степанова прокомментировала снятие с «Тур де Ски» из-за отравления

Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала решение пропустить многодневку «Тур де Ски». Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Степанова снялась с многодневки, которая пройдёт с 28 декабря по 4 января, из-за отравления.

«Не готова к «Тур де Ски». Тренер в интервью сказал всё, что мы посчитали нужным, относительно причин пропуска многодневки.

Где и что у меня там болит, комментировать, как всегда, считаю излишним. При этом понимаю, что у профессиональных спортсменов есть определённая обязанность делиться информацией — в том числе о своём состоянии. Подчеркиваю: определённая. Пытаюсь это балансировать. Готовлюсь дальше», — написала Степанова в своём «инстаграме».

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