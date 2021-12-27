Итоговый состав сборной России на «Тур де Ски»
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С 28 декабря по 4 января пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Сегодня, 27 декабря, определился окончательный состав сборной России на эти соревнования.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый состав сборной России
Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.
Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина.
28 декабря многодневка откроется спринтерскими гонками в Ленцерхайде (Швейцария). Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.
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