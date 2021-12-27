Степанова, снявшаяся с «Тур де Ски» из-за отравления, отреагировала на совет по питанию
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Лыжница сборной России Вероника Степанова, которая снялась с «Тур де Ски» из-за отравления, отреагировала на совет по поводу питания, полученный в соцсетях.
«Но за питанием надо смотреть! Если это не беременность...» — гласит совет.
«Комментаторам в соцсетях: торжественно обещаю! Но не сегодня», — отреагировала 20-летняя спортсменка в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» вероники степановой
Напомним, вместо Вероники Степановой на «Тур де Ски» выступит Христина Мацокина. Многодневка пройдёт с 28 декабря по 4 января 2022 года. Действующими победителями соревнований являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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