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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, общий зачёт: Александр Большунов покинул топ-3

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Александр Большунов покинул топ-3
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В Ленцерхайде (Швейцария) со спринта стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, действующий чемпион турнира россиянин Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал соревнований. Это отразилось на раскладах в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 541.
2. Ришар Жуве (Франция) – 327.
3. Сергей Устюгов (Россия) – 315.
4. Александр Большунов (Россия) — 296.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 281.
6. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.
7. Александр Терентьев (Россия) – 264.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 235.
9. Лука Шанава (Франция) — 230.
10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225...
12. Алексей Червоткин (Россия) — 188.
16. Иван Якимушкин (Россия) — 152...
17. Артём Мальцев (Россия) — 151...
18. Глеб Ретивых (Россия) — 145...
23. Илья Семиков (Россия) — 100...
39. Денис Спицов (Россия) — 56...
54. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
74. Андрей Мельниченко (Россия) — 20.

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