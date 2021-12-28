Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Александр Большунов покинул топ-3

В Ленцерхайде (Швейцария) со спринта стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, действующий чемпион турнира россиянин Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал соревнований. Это отразилось на раскладах в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 541.

2. Ришар Жуве (Франция) – 327.

3. Сергей Устюгов (Россия) – 315.

4. Александр Большунов (Россия) — 296.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 281.

6. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.

7. Александр Терентьев (Россия) – 264.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 235.

9. Лука Шанава (Франция) — 230.

10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225...

12. Алексей Червоткин (Россия) — 188.

16. Иван Якимушкин (Россия) — 152...

17. Артём Мальцев (Россия) — 151...

18. Глеб Ретивых (Россия) — 145...

23. Илья Семиков (Россия) — 100...

39. Денис Спицов (Россия) — 56...

54. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

74. Андрей Мельниченко (Россия) — 20.