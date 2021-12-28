«Тур де Ски», общий зачёт: Йоханнес Клебо лидирует, Александр Большунов идёт 17-м

В Ленцерхайде (Швейцария) со спринта стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, действующий чемпион турнира россиянин Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал соревнований.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:36.

2. Ришар Жуве (Франция) — отставание +8 секунды.

3. Лука Шанава (Франция) +14

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +21

5. Федерико Пеллегрино (Италия) +22

6. Пол Голберг (Норвегия) +24

7. Александр Терентьев (Россия) +35

8. Эвен Нортуг (Норвегия) +37

9. Роман Фургер (Швейцария) +37

10. Валерио Гронд (Швейцария) +41

11. Глеб Ретивых (Россия) +42

12. Рено Же (Франция) +45

13. Йовиан Хедигер (Швейцария) +58

14. Кевин Больгер (США) +58

15. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +58

16. Оскар Свенссон (Швеция) +58

17. Александр Большунов (Россия) +59.