«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Диггинс лидирует, Непряева — 12-я

Победительница первой гонки «Тур де Ски», конькового спринта, американка Джессика Диггинс возглавила общий зачёт многодневки после первого дня соревнований. Лучшая из россиянок Наталья Непряева, которая завершила борьбу в полуфинале, — на 12-й позиции.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) – 2.03.

2. Матильда Мирвольд (Норвегия) + 0.05.

3. Анамария Лампич (Словения) +0.14.

4. Джулия Керн (США) +0.16.

5. Анна Дювик (Швеция) +0.16.

6. Колетта Ридцек (Германия) +0.24…

12. Наталья Непряева (Россия) +0.43…

19. Юлия Ступак (Россия) +0.56…

28. Татьяна Сорина (Россия) +1.01…

33. Екатерина Смирнова (Россия) +1.07…

48. Христина Мацокина (Россия) +1.10…

63. Лилия Васильева (Россия) +1.13…

67. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.15…

73. Яна Кирпиченко (Россия) +1.17