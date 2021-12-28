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«Тур де Ски» — 2021/2022, общий зачёт, женщины

«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Диггинс лидирует, Непряева — 12-я
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Победительница первой гонки «Тур де Ски», конькового спринта, американка Джессика Диггинс возглавила общий зачёт многодневки после первого дня соревнований. Лучшая из россиянок Наталья Непряева, которая завершила борьбу в полуфинале, — на 12-й позиции.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) – 2.03.
2. Матильда Мирвольд (Норвегия) + 0.05.
3. Анамария Лампич (Словения) +0.14.
4. Джулия Керн (США) +0.16.
5. Анна Дювик (Швеция) +0.16.
6. Колетта Ридцек (Германия) +0.24…
12. Наталья Непряева (Россия) +0.43…
19. Юлия Ступак (Россия) +0.56…
28. Татьяна Сорина (Россия) +1.01…
33. Екатерина Смирнова (Россия) +1.07…
48. Христина Мацокина (Россия) +1.10…
63. Лилия Васильева (Россия) +1.13…
67. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.15…
73. Яна Кирпиченко (Россия) +1.17

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