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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Диггинс вышла на третье место, Непряева — седьмая
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Шведская лыжница Майя Дальквист сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после первой гонки «Тур де Ски» — конькового спринта. На третье место поднялась выигравшая стартовый забег американка Джессика Диггинс.

Россиянка Наталья Непряева, не сумевшая выйти в финал спринта на «Тур де Ски», сохранила седьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 400.
3. Джессика Диггинс (США) — 379.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
5. Рози Бреннен (США) – 328.
6. Анамария Лампич (Словения) — 280.
7. Наталья Непряева (Россия) – 230.
8. Надине Фендрих (Швейцария) — 220.
9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 216.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 175…
18. Юлия Ступак (Россия) – 131.
19. Татьяна Сорина (Россия) — 129…
36. Вероника Степанова (Россия) — 65…
53. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…
57. Лилия Васильева (Россия) – 27…
62. Христина Мацокина (Россия) — 19.
63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…
69. Мария Истомина (Россия) — 15…
74. Яна Кирпиченко (Россия) — 12.

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