Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Диггинс вышла на третье место, Непряева — седьмая

Шведская лыжница Майя Дальквист сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после первой гонки «Тур де Ски» — конькового спринта. На третье место поднялась выигравшая стартовый забег американка Джессика Диггинс.

Россиянка Наталья Непряева, не сумевшая выйти в финал спринта на «Тур де Ски», сохранила седьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 464.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 400.

3. Джессика Диггинс (США) — 379.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

5. Рози Бреннен (США) – 328.

6. Анамария Лампич (Словения) — 280.

7. Наталья Непряева (Россия) – 230.

8. Надине Фендрих (Швейцария) — 220.

9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 216.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 175…

18. Юлия Ступак (Россия) – 131.

19. Татьяна Сорина (Россия) — 129…

36. Вероника Степанова (Россия) — 65…

53. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…

57. Лилия Васильева (Россия) – 27…

62. Христина Мацокина (Россия) — 19.

63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…

69. Мария Истомина (Россия) — 15…

74. Яна Кирпиченко (Россия) — 12.