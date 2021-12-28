Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Дальквист лидирует, Непряева — 12-я

Шведская лыжница Майя Дальквист сохранила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после первой гонки «Тур де Ски» — конькового спринта. Выигравшая стартовый забег американка Джессика Диггинс располагается на третьей позиции.

Россиянка Наталья Непряева, не сумевшая выйти в финал спринта на «Тур де Ски», поднялась на 12-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 457.

2. Анамария Лампич (Словения) — 266.

3. Джессика Диггинс (США) — 237.

4. Надине Фендрих (Швейцария) — 181.

5. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 173.

6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 172.

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 161.

8. Рози Бреннан (США) — 121.

9. Йонна Сундлинг (Швеция) — 120.

10. Эва Уревц (Словения) — 114…

12. Наталья Непряева (Россия) – 108…

21. Юлия Ступак (Россия) – 68…

42. Татьяна Сорина (Россия) — 20.

43. Христина Мацокина (Россия) — 19…

52. Анастасия Фалеева (Россия) – 11…

62. Анна Грухвина (Россия) — 4.