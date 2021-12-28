Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Дальквист лидирует, Непряева — 12-я

Шведская лыжница Майя Дальквист сохранила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после первой гонки «Тур де Ски» — конькового спринта. Выигравшая стартовый забег американка Джессика Диггинс располагается на третьей позиции.
Россиянка Наталья Непряева, не сумевшая выйти в финал спринта на «Тур де Ски», поднялась на 12-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 457.
2. Анамария Лампич (Словения) — 266.
3. Джессика Диггинс (США) — 237.
4. Надине Фендрих (Швейцария) — 181.
5. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 173.
6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 172.
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 161.
8. Рози Бреннан (США) — 121.
9. Йонна Сундлинг (Швеция) — 120.
10. Эва Уревц (Словения) — 114…
12. Наталья Непряева (Россия) – 108…
21. Юлия Ступак (Россия) – 68…
42. Татьяна Сорина (Россия) — 20.
43. Христина Мацокина (Россия) — 19…
52. Анастасия Фалеева (Россия) – 11…
62. Анна Грухвина (Россия) — 4.
- 28 декабря 2021
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