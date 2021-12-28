Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России
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В Ленцерхайде (Швейцария) со спринта стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, действующий чемпион турнира россиянин Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал соревнований. Второе место занял француз Ришар Жуве, третье — ещё один француз Лука Шанава.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия — 2017 очка.
2. Россия — 1486.
3. Франция — 890.
4. Италия — 511.
5. Швеция — 461.
6. Швейцария — 424.
7. Финляндия — 417.
8. США — 396.
9. Германия — 294.
10. Чехия — 270.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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