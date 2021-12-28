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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — четвёртая
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Первая гонка многодневки «Тур де Ски» — спринт свободным стилем – не изменила ситуации в женском Кубке наций. Во главе рейтинга по-прежнему команда Швеции, значительно опережающая сборную Норвегии. На третьей позиции располагаются американские лыжницы, россиянки – четвёртые.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 1843.
2. Норвегия — 1408.
3. США — 1111.
4. Россия — 755.
5. Финляндия — 695.
6. Германия — 589.
7. Словения — 484.
8. Швейцария — 363.
9. Италия — 277.
10. Франция — 178.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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