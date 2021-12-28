Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — четвёртая

Первая гонка многодневки «Тур де Ски» — спринт свободным стилем – не изменила ситуации в женском Кубке наций. Во главе рейтинга по-прежнему команда Швеции, значительно опережающая сборную Норвегии. На третьей позиции располагаются американские лыжницы, россиянки – четвёртые.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 1843.

2. Норвегия — 1408.

3. США — 1111.

4. Россия — 755.

5. Финляндия — 695.

6. Германия — 589.

7. Словения — 484.

8. Швейцария — 363.

9. Италия — 277.

10. Франция — 178.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.