«Тур де Ски»: расписание и время трансляций

28 декабря стартовала многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.



Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»

Первый этап. Ленцерхайде, Швейцария

29 декабря

15:30 — индивидуальная гонка, женщины, 10 км, классический стиль («Матч ТВ», Eurosport 2).

17:05 — индивидуальная гонка, мужчины, 15 км, классический стиль («Матч ТВ», Eurosport 2).



Второй этап. Оберстдорф, Германия

31 декабря

14:55 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).

17:25 — масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).



1 января

11:30 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины («Матч ТВ»).

14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).



Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января

14:40 — масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль (программа «Матч ТВ» и Eurosport будет опубликована позже).

16:50 — масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль (программа «Матч ТВ» и Eurosport будет опубликована позже).



4 января

13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль (программа «Матч ТВ» и Eurosport будет опубликована позже).

17:25 — масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль (программа «Матч ТВ» и Eurosport будет опубликована позже).