Звёздная горнолыжница из США Микаэла Шиффрин заразилась коронавирусом

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

«У меня всё в порядке, но я сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Я нахожусь в изоляции. Желаю удачи своим партнёрам на ближайших стартах, буду болеть за вас. Благодарю всех за поддержку, встретимся в новом году», — написала Шиффрин в «Инстаграме».

26-летняя Шиффрин – двукратная олимпийская чемпионка (слалом, слалом-гигант), шестикратная чемпионка мира (четыре победы в слаломе, по одной в супергиганте и комбинации). Американка трижды выигрывала общий зачёт Кубка мира и является лидером текущего. Микаэла побеждала на этапах Кубка мира 72 раза (46 – в слаломе), по этому показателю она идёт третьей в истории горных лыж, уступая шведу Ингемару Стенмарку (86) и соотечественнице Линдси Вонн (82). По числу побед в слаломах Шиффрин является мировым лидером.