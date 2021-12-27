Старший тренер сборной России оценил готовность Александра Большунова к «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил состояние действующего чемпиона Александра Большунова перед стартом на «Тур де Ски». Россиянин выигрывал соревнования два раза подряд.

«Александр находится в нормальной спортивной форме. Он готовился к «Тур де Ски». Об итогах тренировок, которые были у нас в горах, мы сможем узнать только на старте. Сейчас трудно что-то говорить. Александр постепенно набирает форму, провёл хороший сбор. Будем ждать хороших результатов!» — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».

Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года на территории трёх стран, а именно: Швейцарии, Германии и Италии. Полное расписание турнира доступно здесь.