Старший тренер сборной России оценил готовность Александра Большунова к «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил состояние действующего чемпиона Александра Большунова перед стартом на «Тур де Ски». Россиянин выигрывал соревнования два раза подряд.
«Александр находится в нормальной спортивной форме. Он готовился к «Тур де Ски». Об итогах тренировок, которые были у нас в горах, мы сможем узнать только на старте. Сейчас трудно что-то говорить. Александр постепенно набирает форму, провёл хороший сбор. Будем ждать хороших результатов!» — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».
Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года на территории трёх стран, а именно: Швейцарии, Германии и Италии. Полное расписание турнира доступно здесь.
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