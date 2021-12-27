Сборная Франции лишилась одного из лидеров перед стартом «Тур де Ски»

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, французский лыжник Морис Манифика не примет участия в многодневке «Тур де Ски». Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта Франции (FFS) в своём «твиттере».

«После того, как Манифика упал на лёд во время тренировки в эти выходные, он не сможет должным образом проявить себя ни на одном из этапов «Тур де Ски»», — говорится в заявлении FFS.

В текущем сезоне 35-летний Манифика занимает 33-е место в общем зачёте Кубка мира, в его активе 62 балла.

«Тур де Ски – 2022» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Полное расписание «Тур де Ски – 2022» доступно здесь.