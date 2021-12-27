Определились стартовые номера российских лыжников в первой гонке «Тур де Ски – 2022»

Стали известны стартовые номера российских лыжников в первой гонке «Тур де Ски – 2022». Напомним, многодневку откроют спринты свободным стилем, которые состоятся в Ленцерхайде (Швейцария).

Старт-лист. Спринтерская квалификация. Женщины.

11. Фрида Карлссон (Швеция)

12. Екатерина Смирнова (Россия)

13. Джессика Диггинс (США)

15. Наталья Непряева (Россия)

16. Лилия Васильева (Россия)

27. Юлия Ступак (Россия)

33. Татьяна Сорина (Россия)

42. Христина Мацокина (Россия)

64. Яна Кирпиченко (Россия)

79. Анастасия Рыгалина (Россия).

Старт-лист. Спринтерская квалификация. Мужчины.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия)

15. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

17. Эрик Вальнес (Норвегия)

19. Ришар Жуве (Франция)

21. Йоханнес Клебо (Норвегия)

22. Дарио Колонья (Швейцария)

23. Александр Большунов (Россия)

25. Александр Терентьев (Россия)

29. Алексей Червоткин (Россия)

31. Иван Якимушкин (Россия)

33. Артём Мальцев (Россия)

37. Глеб Ретивых (Россия)

39. Ийво Нисканен (Финляндия)

43. Илья Семиков (Россия)

46. Андрей Мельниченко (Россия)

53. Денис Спицов (Россия).

«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года на территории трёх стран: Швейцарии, Германии и Италии. Полное расписание турнира доступно здесь.