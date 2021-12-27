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Колонья опубликовал пост о 14-м для себя «Тур де Ски». Вирер назвала его стариком

Колонья опубликовал пост о 14-м для себя «Тур де Ски». Вирер назвала его стариком
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Швейцарский лыжник Дарио Колонья опубликовал пост в «Инстаграме» о старте на многодневке «Тур де Ски – 2022». Швейцарец четыре раза в карьере выигрывал данные соревнования.

«Готов начать свой 14-й «Тур де Ски», — подписал Колонья фото, добавив эмодзи «покрасневшее лицо».

Публикация доступна в «инстаграме» Дарио Колоньи.

На пост отреагировала титулованная итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Вирер оставила эмодзи, означающие «старик» и «подмигивание». На что Колонья ответил: «Это правда».

35-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Напомним, Колонья завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

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