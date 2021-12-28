«Первым делом посажу Клебо». Большунову и его жене подарили сани

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и его жена, бывшая лыжница Анна Жеребятьева получили на Рождество подарок в виде огромных саней.

«Куда можно посадить Клебо? Первое, что сделаю, это посажу туда Клебо», — приводит слова Большунова TV2, отмечая, что это была первая фраза россиянина после того, как они с женой открыли подарок.

Большунов, как и Клебо, готовится к старту «Тур де Ски». «Тур де Ски – 2022» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Полное расписание «Тур де Ски – 2022» доступно здесь.