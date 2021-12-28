«Он хотел бы таскать меня с собой повсюду». Клебо ответил на шутку Большунова

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на шутку о себе от россиянина Александра Большунова.

Напомним, Большунову и его жене Анне Жеребятьевой подарили сани. «Куда можно посадить Клебо? Первое, что сделаю, это посажу туда Клебо», — первым делом сказал Александр после того, как открыл подарок.

«Да, он хотел бы таскать меня с собой повсюду. Но если он поедет на горных санях, то я, по крайней мере, точно буду быстрее него», — приводит ответ Клебо TV2.

Клебо и Большунов готовятся к старту на «Тур де Ски». «Тур де Ски – 2022» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории трёх стран: Швейцарии, Германии и Италии.

Полное расписание «Тур де Ски – 2022» доступно здесь.