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Йоханнес Клебо предположил, как Александр Большунов может выступить на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо предположил, как Александр Большунов может выступить на «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо предположил, что чемпион мира 2021 года в скиатлоне, россиянин Александр Большунов может хорошо выступить на «Тур де Ски», несмотря на проблемы на первых этапах Кубка мира.

«Его травмы? Понятия не имею, я слишком мало знаю об этом. Могу сказать за себя, что моя форма может колебаться. Несколько лет назад я испытывал проблемы в начале сезона. После этапа в Давосе я взял паузу, вернулся на «Тур де Ски» и был в хорошей форме. Так же может быть и с Большуновым», — приводятся слова Клебо на сайте норвежского телеканала TV2.

Многодневка «Тур де Ски» стартует сегодня, 28 декабря.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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