Йоханнес Клебо высказался о форме Александра Большунова. Тот отреагировал

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо высказался о форме чемпиона мира 2021 года в скиатлоне, россиянина Александра Большунова. Клебо выразил надежду, что Большунов в оптимальной форме подойдёт к главным стартам сезона.

«Я не надеюсь на то, что он будет травмирован или болен. Хочу, чтобы он был в лучшей форме, — как на «Тур де Ски», так и на Олимпиаде. В этом случае соревноваться интереснее всего. С нетерпением ожидаю новых сражений с Большуновым», — приводятся слова Клебо на сайте норвежского телеканала TV2.

«Поговорим на трассе», — ответил Большунов.

«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января, Олимпиада — с 4 по 20 февраля.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.