Тренер сборной России рассказал об ожиданиях перед стартом «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился ожиданиями перед стартом многодневки «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января. Сегодня, 28 декабря, состоятся мужской и женский спринты.
«Сегодня погода сильно не помешает. Потому что спринт, и есть возможность переделать лыжи между забегами, сервис будет постоянно тестировать смазку. А вот завтра будет уже тревожно, от сервиса будет очень многое зависеть. Во время гонки обещают сильный снегопад, и по прогнозу начнётся он непосредственно перед гонкой. Сервису нужно успеть сориентироваться по смазке — бежать с мазью или на лыжах без мази. Завтра будет сложная задача у сервиса. Надеюсь, они справятся.
Вероника Степанова сегодня чувствует себя лучше, вчера была небольшая слабость. Мы с ней перестраховались. Были симптомы, были рекомендации врачей, что лучше пропустить, и мы прислушались к их рекомендациям.
У Тани (Татьяны Сориной. — Прим. «Чемпионата») в планах пробежать весь «Тур де Ски» и сделать это на уровне прошлогоднего результата. Думаю, этого будет достаточно на данный период», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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