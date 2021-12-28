Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер сборной России рассказал об ожиданиях перед стартом «Тур де Ски»

Тренер сборной России рассказал об ожиданиях перед стартом «Тур де Ски»
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился ожиданиями перед стартом многодневки «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января. Сегодня, 28 декабря, состоятся мужской и женский спринты.

«Сегодня погода сильно не помешает. Потому что спринт, и есть возможность переделать лыжи между забегами, сервис будет постоянно тестировать смазку. А вот завтра будет уже тревожно, от сервиса будет очень многое зависеть. Во время гонки обещают сильный снегопад, и по прогнозу начнётся он непосредственно перед гонкой. Сервису нужно успеть сориентироваться по смазке — бежать с мазью или на лыжах без мази. Завтра будет сложная задача у сервиса. Надеюсь, они справятся.

Вероника Степанова сегодня чувствует себя лучше, вчера была небольшая слабость. Мы с ней перестраховались. Были симптомы, были рекомендации врачей, что лучше пропустить, и мы прислушались к их рекомендациям.

У Тани (Татьяны Сориной. — Прим. «Чемпионата») в планах пробежать весь «Тур де Ски» и сделать это на уровне прошлогоднего результата. Думаю, этого будет достаточно на данный период», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021