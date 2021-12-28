Червоткин: рассчитываю проехать всю многодневку «Тур де Ски», других мыслей нет
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Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал о подготовке к многодневке «Тур де Ски».
«Подготовка в Италии прошла успешно, всё хорошо. Трасса супер. Рассчитываю проехать всю многодневку, других мыслей нет. Не знаю задачи спортсменов из нашей группы, у меня в планах пройти всё. Соревнования — это соревнования, хочется посоревноваться», — сказал Червоткин в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Тур де Ски» – 2022, который стартовал сегодня, 28 декабря, и закончится 4 января, проходит на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Полное расписание «Тур де Ски» – 2022 доступно здесь.
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