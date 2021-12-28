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Терентьев: «Тур де Ски» нужно дойти до конца. В том году было тяжело уже на второй гонке

Терентьев: «Тур де Ски» нужно дойти до конца. В том году было тяжело уже на второй гонке
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Российский лыжник Александр Терентьев поделился ожиданиями от многодневки «Тур де Ски».

«Многодневку нужно дойти до конца. Это мой второй «Тур де Ски». Помню, как в том году было тяжело. Надеюсь, в этом будет полегче. Тур будет тяжеловатый — два спринта, одна разделка и три масс-старта. Будет очень интересно. В том году было тяжело уже на второй гонке. Когда сбегал спринт, вышел на гонку и думал: «Как хорошо». Но после того, как проехал 7,5 км, думал: «Нет, давайте ещё недельку хотя бы». В горе — только дойти было.

Круг тяжёлый, но в то же время очень интересный. Спуск коварный — вроде и первым садиться нельзя, но очень тяжело кого-то накатить. Подъём один, как в Давосе. Высота здесь ещё. Будем бороться. Много сильных соперников здесь.

Зелёная майка не давит. У меня была жёлтая, красная, теперь зелёная — полный светофор собрал», — сказал Терентьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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