Терентьев: «Тур де Ски» нужно дойти до конца. В том году было тяжело уже на второй гонке

Российский лыжник Александр Терентьев поделился ожиданиями от многодневки «Тур де Ски».
«Многодневку нужно дойти до конца. Это мой второй «Тур де Ски». Помню, как в том году было тяжело. Надеюсь, в этом будет полегче. Тур будет тяжеловатый — два спринта, одна разделка и три масс-старта. Будет очень интересно. В том году было тяжело уже на второй гонке. Когда сбегал спринт, вышел на гонку и думал: «Как хорошо». Но после того, как проехал 7,5 км, думал: «Нет, давайте ещё недельку хотя бы». В горе — только дойти было.
Круг тяжёлый, но в то же время очень интересный. Спуск коварный — вроде и первым садиться нельзя, но очень тяжело кого-то накатить. Подъём один, как в Давосе. Высота здесь ещё. Будем бороться. Много сильных соперников здесь.
Зелёная майка не давит. У меня была жёлтая, красная, теперь зелёная — полный светофор собрал», — сказал Терентьев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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