Александр Большунов и ещё 4 россиянина вышли в ¼ финала спринта на 1-м этапе «Тур де Ски»

Лыжник сборной России Александр Большунов и ещё четверо его соотечественников прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски». Вместе с Большуновым, показавшим 11-е время, в четвертьфинал вышли Глеб Ретивых (10-й), Артём Мальцев (14-й), Александр Терентьев (15-й) и Иван Якимушкин (29-й).

Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Илья Семиков остались за пределами топ-30.

Лучшее время показал норвежец Йоханнес Клебо. Его результат — 2.36,66. Далее расположились французы Ришар Жуве и Люка Шанава, отставшие от Клебо более чем на две секунды.

«Тур де Ски». Первый этап. Мужчины. Спринт. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.36,66

2. Ришар Жуве (Франция) +2,45

3. Люка Шанава (Франция) +2,83

...10. Глеб Ретивых +6,75

11. Александр Большунов +6,94

...14. Артём Мальцев +7,61

15. Александр Терентьев +7,63

...29. Иван Якимушкин +9,75

...34. Андрей Мельниченко +10,43

...51. Алексей Червоткин +13,13

...60. Денис Спицов +14,23

61. Илья Семиков +14,29