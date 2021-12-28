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Александр Большунов и ещё 4 россиянина вышли в ¼ финала спринта на 1-м этапе «Тур де Ски»

Александр Большунов и ещё 4 россиянина вышли в ¼ финала спринта на 1-м этапе «Тур де Ски»
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Лыжник сборной России Александр Большунов и ещё четверо его соотечественников прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски». Вместе с Большуновым, показавшим 11-е время, в четвертьфинал вышли Глеб Ретивых (10-й), Артём Мальцев (14-й), Александр Терентьев (15-й) и Иван Якимушкин (29-й).

Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Илья Семиков остались за пределами топ-30.

Лучшее время показал норвежец Йоханнес Клебо. Его результат — 2.36,66. Далее расположились французы Ришар Жуве и Люка Шанава, отставшие от Клебо более чем на две секунды.

«Тур де Ски». Первый этап. Мужчины. Спринт. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.36,66
2. Ришар Жуве (Франция) +2,45
3. Люка Шанава (Франция) +2,83
...10. Глеб Ретивых +6,75
11. Александр Большунов +6,94
...14. Артём Мальцев +7,61
15. Александр Терентьев +7,63
...29. Иван Якимушкин +9,75
...34. Андрей Мельниченко +10,43
...51. Алексей Червоткин +13,13
...60. Денис Спицов +14,23
61. Илья Семиков +14,29

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2021, вторник. 14:12 МСК
Окончено
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